Brand in Technikraum

Ein Technikraum in Rämismühle hat am Mittwochabend gebrannt. Der Raum befindet sich in einer Tiefgarage. Der Zeller Feuerwehrkommandant Roman Siegenthaler sprach von einem kleineren Feuer, welches schnell gelöscht werden konnte.

Der Einsatz dauerte eine gute Stunde und 20 Personen waren im Einsatz, so Siegenthaler. Neben der Feuerwehr Zell war ebenfalls die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg mit drei Personen am Einsatz beteiligt. Nach der Löschung des Brandes lüftete die Feuerwehr die ganze Garage. (gäh)