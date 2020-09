Unbekannte verwüsten Feuerstelle in Uster

Am vergangenen Wochenende wurde die neu gestaltete Feuerstelle Harnischbaum in Niederuster verwüstet, das schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Glasscherben, Dosen, Essensreste und weiterer Unrat prägten das Bild am frühen Sonntagmorgen. Zudem wurden die am Ort installierten Holztische sowie fest montierte Abfalleimer mutwillig beschädigt.

Die Stadtpolizei Uster hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden (Telefon 044/944'76'66 oder stadtpolizei@uster.ch).