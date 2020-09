Mit einer Scheinehe die Behörden getäuscht

Es war ein anonymes Schreiben an das Staatssekretariat für Migration in Bern, das ein Strafverfahren auslöste, das vor ein paar Tagen vor einem Einzelrichter am Bezirksgericht Uster endete. Im Schreiben mit «sehr detaillierten Angaben», wie die Polizei in einem Rapport vermerkte, sowie in einem späteren, zweiten anonymen Brief eines «besorgten Nachbarn» wurde einem in Dübendorf lebenden Türken vorgeworfen, er pflege mit seiner Schweizer Frau lediglich eine Scheinehe.