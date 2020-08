Tesla kollidiert mit Leitplanke

Am Freitagabend um 20.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich eine Meldung eines Unfalls ein. Auf der A52 in Esslingen auf Höhe der Ausfahrt Oetwil am See kollidierte ein Tesla mit einer Leitplanke. Es habe sich dabei um einen Selbstunfall gehandelt, heisst es bei der Kantonspolizei. Verletzt wurde niemand, betreffender Abschnitt der Autobahn musste allerdings während 25 Minuten gesperrt werden, damit der verunfallte Wagen geborgen werden konnte.

Ein Leserreporter war zu dieser Zeit auf der Autobahn unterwegs und filmte die Unfallszene mit der Dashcam seines Autos. (fbe)