Rohrleitungsbruch in Rüti

Am Samstagmorgen kurz vor halb elf, wurde die Feuerwehr Rüti zu einem Rohrleitungsbruch an der Frohwiesstrasse gerufen. Vor Ort eingetroffen sei ein Rohrleutungsbruch in offenem Gelände vorgefunden worden, teilt die Feuerwehr in einer Mitteilung mit.

Die Feuerwehr habe die umliegenden Keller auf Wasser abgesucht und ordnete die Abschaltung der Wasserleitung an. Bei einem angrenzenden Keller sei Wasser festgestellt worden. Das Wasser sei aus dem Keller entfernt worden, schreibt die Feuerwehr weiter. Der Verkehr sei während der Einsatzzeit leicht beeinträchtigt gewesen. (fbe)