Zwei 15-Jährige lagen tot in Wohnung

Am Sonntagnachmittag sind in Zollikerberg in einer Wohnung zwei tote Jugendliche aufgefunden worden. Kurz nach 17.30 Uhr meldete ein Mann telefonisch der Polizei, dass er sich in einer Wohnung befinde würde, wo eine Kollegin und ein Kollege regungslos lägen. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beiden 15-jährigen Jugendlichen feststellen, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der Anrufer, ein 18 Jahre alter Schweizer, befand sich ebenfalls in der Wohnung. Was zum Tod der beiden Minderjährigen führte, ist derzeit noch unklar – man prüfe die ganze Bandbreite an Möglichkeiten, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage. Aber: Ein Gewaltdelikt stehe nach jetzigem Erkenntnisstand nicht im Vordergrund.

Wenig Details bekannt

Die genauen Umstände werden durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland, untersucht. Ergebnisse erwartet die Polizei für diese Woche. In welchem Verhältnis die Jugendlichen zueinander standen, will die Polizei ebenfalls nicht kommentieren. Auch das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Zürich, die zuständige Staatsanwältin, das Forensische Institut Zürich, und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Einsatz.