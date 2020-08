Schiesserei in Uster

Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Montag, 3. August, in Bülach und in Uster zu mehreren Schussabgaben gekommen. Dies teilten die Kantonspolizei und die Zürcher Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mit. Verletzt worden sei dabei niemand. Vier tatverdächtige Personen sind verhaftet worden.

«Gegen 23.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, wonach es in Bülach zu mehreren Schussabgaben auf ein Fahrzeug gekommen sei», heisst es in der Mitteilung. Die ausgerückten Polizisten seien beim Sonnenhof in Bülach auf den Melder gestossen. Forensiker hätten an dessen Wagen diverse mutmassliche Einschussstellen festgestellt.

Vier Männer verhaftet

«Umfangreiche Ermittlungen» hätten in der Zwischenzeit zur Verhaftung von vier dringend tatverdächtigen Männern aus der Schweiz, dem Kosovo und der Türkei geführt. Die Männer seien im Alter zwischen 21 und 28 Jahren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für die vier Männer angeordnet. Die genauen Umstände und die Hintergründe der Tat werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität abgeklärt.

Gemäss Auskunft der Kantonspolizei hängen die beiden Vorfälle in Uster und Bülach zusammen. Die Frage, inwiefern dies so ist und ob zuerst in Uster oder in Bülach Schüsse abgefeuert worden sind, will die Kantonspolizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Gemäss Mediensprecher der Kantonspolizei habe man die Angelegenheit aus ermittlungstaktischen Gründen erst heute kommuniziert.