Velofahrerin (77) auf Trottoir von Auto abgeschossen

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich die Kollision am Montag kurz nach 16 Uhr. Die 77-jährige Velofahrerin fuhr auf dem Trottoir der Zürcherstrasse Richtung Kempraten. Gleichzeitig fuhr ein 50-jähriger Mann sein Auto aus einer Zufahrtsstrasse zur Zürcherstrasse und beabsichtigte, auf diese einzubiegen. Dazu hielt er bei der Einmündung an und beim losfahren kam es zur Kollision.

Zweiter Unfall in kurzer Zeit

Dabei prallte das Velo gegen die rechte Seite des Autos. Die Velofahrerin stürzte auf die Motorhaube und anschliessend auf die Strasse, wobei sie sich eher leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Es ist bereits die zweite derartige Kollision innert zwei Tagen. Bereits am Samstag wurde in Rapperswil eine Velofahrerin auf dem Trottoir von einem Auto erfasst. Die 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoss leicht verletzt und musste ebenfalls von der Rettung ins Spital gebracht werden.