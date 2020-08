Unbekannter überfällt Landi Goldingen mit Messer

Mit vorgehaltenem Messer forderte ein Mann am Montagabend eine Landi-Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Das Deliktsgut in der Höhe von mehreren hundert Franken verstaute der Unbekannte, der die Filiale in Goldingen kurz nach 18 Uhr durch den Haupteingang betrat, in einer schwarzen Stofftasche.

Anschliessend flüchtete er gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen in Richtung Käserei, stieg auf ein E-Bike und fuhr damit in Richtung Laupen. Eine sofort eingeleitete Nahfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Komplett in schwarz gekleidet

Wie die Polizei weiter mitteilt, sprach der Täter Schweizer Dialekt, ist zirka 175 Zentimeter gross und hat eine schmale Statur. Er trug einen Pullover, eine Sporthose sowie eine Skimütze jeweils in der Farbe schwarz. Zudem war er maskiert und trug eine Sonnenbrille. Er flüchtete auf einem hellfarbigen E-Bike, möglicherweise war es mit Zeitungen umwickelt.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, sollen sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon in Verbindung setzen. Telefon 058 229 52 00.