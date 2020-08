Falscher Polizist will von älteren Frau Geld ergaunern

Als das Telefon am Mittwochnachmittag klingelt, hebt U.P. aus Grüt ohne böse Vorahnung ab. Am Hörer meldet sich ein Polizist der Kantonspolizei Zürich – auf Hochdeutsch. Er berichtet, dass in der Langweidstrasse, wo U.P. wohnt, soeben zwei Einbrecher gefasst worden seien. Ob U.P. allenfalls auch etwas gesehen oder gehört habe.