Velofahrerin von Auto erfasst

Am Samstag ist es in Rapperswil zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Die Velofahrerin wurde dabei leicht verletzt.



Eine 35-jährige Autofahrerin wollte links abbiegen. Dabei übersah sie eine 51-Jährige, welche mit ihrem Velo von rechts auf dem Trottoir unterwegs war. In der Folge kam es zur Kollision. Die Velofahrerin wurde durch bei dem Zusammenstoss leicht verletzt und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3'500 Franken.