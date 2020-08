Feuer zerstört Wohnhaus in Hinwil

Um 2.10 Uhr werden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. In einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenhofstrasse in Hinwil ist ein Feuer ausgebrochen. Die umgehend ausgerückte Polizeipatrouille evakuierte die Bewohner aus dem Wohnhaus.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. «Wir haben relativ zügig einen Grossalarm ausgelöst und eine zweite Autodrehleiter aus Uster alarmiert», sagt Einsatzleiter Philipp Mezger von der Feuerwehr Hinwil.