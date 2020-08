Ausraster am Bahnhof Dübendorf kommt Mann teuer zu stehen

Die Szene, die sich an einem Septemberabend 2019 am Bahnhof Dübendorf abspielte, dauerte nur sieben Minuten – doch in dieser kurzen Zeit schaffte es ein Mann, fünf Straftaten zu begehen, sogar zum Teil mehrfach: einfache Körperverletzung, versuchte Körperverletzung, Tätlichkeiten, Beschimpfung, Drohung. Dies ist einem kürzlich von der regionalen Staatsanwaltschaft erlassenen Strafbefehl zu entnehmen.