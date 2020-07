In der Badi Stampf hat ein Abfalleimer gebrannt

Am Freitagabend um 18.30 Uhr ist ein Abfalleimer in der Badi Stampf in Jona in Brand geraten, wie ein Leserreporter schreibt. Die Feuerwehr von Rapperswil-Jona stand mit mehreren Personen im Einsatz. Verletzt wurde bei diesem kleinen Feuer allerdings niemand.

Auf einem Plakat am Mülleimer selbst wird vor dem Einwurf heisser Grillkohlen gewarnt, ob dies allerdings die Ursache für das Feuer war, ist zurzeit noch nicht klar.