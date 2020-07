Parkierter Audi gerät beim Fitnessplus in Brand

Kurz vor 15 Uhr ist die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben zusammen mit der Polizei an die Hofstrasse ausgerückt. Dort ist ein silberner Audi auf dem Parkplatz des Fitness Plus in Brand geraten. Feuerwehrkommandant René Ehrenmann bestätigt am Telefon nur wenige Minuten später, dass der Brand inzwischen gelöscht worden ist.

Der Motorraum des vor einer kleinen Mauer parkierten Wagens ist auf der linken Seite vom Feuer beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Verletzt worden ist gemäss Kantonspolizei niemand. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.