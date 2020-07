Mehrere Verletzte nach Traktorunfall

Am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, lenkte ein 57-jähriger Mann im Gossauer Bertschikon seinen Traktor und einen angehängten, mit Heu beladenen, Anhänger ein Wiesenbord hinunter.

Zuoberst auf den Heuballen seien seine 46 Jahre alte Frau und seine 16-jährige Tochter gesessen, schreibt die Zürcher Kantonspolizei in einer Mitteiluing. Aus bislang nicht bekannten Gründen sei das Gespann ins Schlingern geraten und habe sich überschlagen.

Schwer verletzter Fahrer

Dabei sei der Fahrer unter dem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die beiden auf dem Anhänger sitzenden Frauen wurden vom Anhänger geschleudert und leicht verletzt.

Der Fahrer sei vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschliessend mit einem Helikopter in ein Spital geflogen worden. Die beiden Frauen wurden mit einem Rettungswagen in Spitalpflege gefahren. Der genaue Unfallhergang sei zurzeit unklar und werde durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland, untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben, die Stützpunktfeuerwehr Hinwil, die Rega, ein Rettungswagen von Regio 144 sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz.