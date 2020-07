Um Mitternacht gerät in Dübendorf ein Container in Brand

Die Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen musste bereits früh in die neue Woche starten, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am Montag um 0.21 Uhr hat an der Wilstrasse in Dübendorf nämlich ein Container gebrannt. Die ausgerückte Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, wie sie weiter schreibt. Für die Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen sei es bereits der 107. Einsatz in diesem Jahr gewesen.