Verletzte nach Auffahrkollision

Eine 24-jährige Frau fuhr am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr mit ihrem Auto auf der St. Gallerstrasse von Rapperswil in Richtung Wagen. Dabei habe sie zu spät bermerkt, dass der vor ihr fahrende 65-Jährige sein Auto verkehrsbedingt abbremste, schreibt die St. Galler Kantonspoliizei in einer Mitteilung.

Folglich sei es zur Kollision zwischen den beiden Autos gekommen. Beide Personen seien durch den Aufprall leicht verletzt worden, hätten jedoch selbständig einen Arzt aufsuchen können. An den Autos entstand Sachschaden von rund 5'000 Franken.