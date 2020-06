Bei Überholmanöver mit E-Bike kollidiert

Am Donnerstagabend um 22.20 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem E-Bike von Rapperswil in Richtung Eschenbach. Ein nachfolgender 20-Jähriger habe die Frau mit seinem Auto überholt. Dabei sei dieses zu nahe an das E-Bike gekommen, woraufhin es zur Kollision gekommen sei. Dies teilt die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung mit.

Beim Sturz habe sich die Velofahrerin eher leichte Verletzungen zugezogen. Sie sei vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. An den Fahrzeugen sei ein Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken entstanden.