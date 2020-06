34‘000 Franken Geldstrafe für Strassen-Rangelei in Hinwil

In der Muttersprache des Beschuldigten würde man wohl von «Road Rage» sprechen – Aggression im Strassenverkehr. Der gebürtige US-Amerikaner nervte sich über einen seit Kilometern dicht auffahrenden Ford. Die beiden Autos waren im Dezember 2018 in Hinwil auf der Gossauerstrasse Richtung Betzholz unterwegs. Bei der Einmündung Heuweidlistrasse stoppte der Audi-Fahrer und zeigte dem vorbeifahrenden Ford-Lenker den Mittelfinger. Daraufhin hielt dieser etwas weiter vorne ebenfalls an. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.