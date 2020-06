Demente Seniorin am Samstag in Zollikon verschwunden

Vermisst wird seit Samstagnachmittag ab ihrem Aufenthaltsort in Zollikon Ursula Stahel, 77-jährig, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Die Frau verliess ihren Aufenthaltsort in Zollikon am Samstag gegen 13.30 Uhr und kehrte bis jetzt nicht dorthin zurück. Sie leidet an Demenz und ist deshalb zeitlich und örtlich desorientiert.

Die Vermisste ist zirka 170 Zentimeter gross und schlank. Sie trägt einen schwarzen Hosenanzug, ein schwarz-weiss kariertes T-Shirt und schwarze Lackschuhe.

Zeugenaufruf



Personen, die Angaben über den Aufenthalt der Frau machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.