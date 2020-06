Maschendrahtzaun durchbrochen und in Lieferwagen geprallt

Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht auf Donnerstag in Wallisellen ein hoher Sachschaden entstanden. Gegen 3.20 Uhr lenkte ein 24-jähriger Mann einen schwarzen Mercedes Benz C350 auf der Alten Winterthurerstrasse vom Doktorhaus-Kreisel in Richtung Weststrasse, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Bei der Einmündung in die Weststrasse habe der Lenker mutmasslich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gerade über die Einmündung hinaus gefahren. In der Folge habe er einen Maschendrahtzaun durchbrochen und prallte schlussendlich in einen geparkten Lieferwagen. Anschliessend sei der Lenker ohne den Unfall der Polizei zu melden mit dem stark beschädigten Personenwagen von der Unfallstelle weggefahren.

Der Unfallverursacher konnte noch in der Nacht ermittelt und polizeilich befragt werden. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Dabei stelle sich unter anderem die Frage nach der Fahrweise vor der Kollision, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt.