Das Feuer frisst sich durchs Oberland

Im Oberland, Glattal und Tösstal hat es in diesem Jahr schon zahlreiche Brände gegeben. In der folgenden Aufzählung sind nur jene aufgeführt, die es in die Medien geschafft haben. Zahlreiche kleinere Feuerwehreinsätze werden nicht erwähnt. Zu jedem Ereignis ist auch der Kenntnisstand betreffend Schadenhöhe und Ursache gleich nach dem Feuer aufgeführt. Kursiv gesetzt sind jene Fälle mit hohen Schadenssummen.