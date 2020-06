Küchenbrand fordert zwei Verletzte

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben wurde am vergangenen Mittwoch gegen 22.30 Uhr wegen einem Küchenbrand an der Messikommerstrasse in Wetzikon alarmiert. Der ausgebrochene Brand sei durch den anwesenden Mieter bereits selbst gelöscht worden, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Zwei Mieter der betroffenen Wohnung mussten danach mit Rettungsdienst in ein Spital überführt werden. Die Feuerwehr habe e Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Zudem seien die Räume vom Rauch befreit und die Brandstelle kontrolliert worden. Der Sachschaden sowie die Brandursache seien noch unbekannt und würden durch Spezialisten untersucht. Neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben standen die Kantonspolizei Zürich, ein Rettungswagen und Notarzt vom Regio 144 sowie ein Rettungswagen vom Spital Uster im Einsatz.