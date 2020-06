Polizei büsst über 200 Schnellfahrer

Die Stadtpolizei Uster hat am Montag während dreieinhalb Stunden an der Talackerstrasse in Uster eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei 261 Geschwindigkeitsverstösse festgestellt.

Zwischen 17 und 20.30 Uhr seien im Innerortsbereich in Fahrtrichtung Riedikon eine mobile Geschwindigkeitskontrolle mit dem Lasermessgerät durchgeführt worden, schreibt die Stadtpolizei Uster. In dieser Zeitspanne seien insgesamt 261 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden.

Ein Personenwagenlenker habe die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 31 Stundenkilometer überschritten. Ein weiterer Fahrzeuglenker näherte sich der Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 30 Stundenkilomter. Gegen diese zwei Verkehrsteilnehmer werde wegen «grober Verletzung der Verkehrsregeln» ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland eingeleitet. Zwölf Lenker überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Messtoleranz um mehr als 15 Stundenkilometer und werden beim Statthalteramt Uster zur Anzeige gebracht.

Weitere 247 Fahrzeuglenker, welche die Höchstgeschwindigkeit überschritten haben, seien im Ordnungsbussenverfahren gebüsst worden.