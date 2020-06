Velofahrerin nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Am Dienstagmorgen, kurz vor 8.45 Uhr, zog sich eine Velofahrerin mitten in Uster nach einer Kollision mit einem Lastwagen schwere Verletzungen zu. Wie die Kantonspolizei mitteilt, bog der 60-jährige Lenker des Betonmischer-LKW von der Seestrasse her kommend in den Brunnenkreisel beim Einkaufszentrum Uschter 77 ein.