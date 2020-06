Autofahrer in Rapperswil-Jona festgenommen

Am Sonntagabend ist ein 39-jähriger Kroate festgenommen worden. Gegen ihn war ein Einreiseverbot in die Schweiz verfügt worden. Der Mann war zudem alkoholisiert am Steuer eines Autos unterwegs.

Eine Person hatte zuvor gemeldet, dass ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit den Bahnhofplatz in Rapperswil passiert habe. Mithilfe des Kontrollschilds konnte die Fahrzeughalterin ausfindig gemacht werden. In derselben Wohnung traf die Polizei auf einen 39-jährigen Kroaten.

Der Mann gab zu, dass er das Auto gelenkt habe. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass er nicht in die Schweiz einreisen durfte. Zudem war der Kroate zur Verhaftung ausgeschrieben.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0.83mg/l. Die Polizei stellte zudem fest, dass dem Mann der Schweizer Fahrausweis bereits entzogen worden war. Er wurde an Ort und Stelle festgenommen. Die Frau und Fahrzeughalterin, in deren Wohnung die Polizei auf den Mann gestossen war, wurde bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt.