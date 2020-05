Verletzter musste mit Rega ins Spital geflogen werden

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Hinteregg ist am Samstagabend ein Motorradlenker verletzt worden. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich am Sonntagmorgen mit.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autolenker mit seinem Wagen auf der Rällikerstrasse in Richtung Rällikon. Als er nach links in die Haldenstrasse abbiegen wollte, prallte ihm das nachfolgende Fahrzeug mit einem 25-Jährigen am Lenkrad trotz Vollbremsung ins Heck.

Kurz danach kollidierte der nachkommende 47-jährige Töfffahrer mit dem Auto. Dabei wurde der Zweiradlenker rund 15 Meter weit weggeschleudert und verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Für Umleitungsaufgaben wurde die Feuerwehr Egg aufgeboten. Die Hintergründe zum Unfall werden noch abgeklärt.