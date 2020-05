Lampe verursacht Wohnungsbrand

Am Samstagmorgen ereignete sich in einer Wohnung an der Grütstrasse in Rapperswil-Jona ein Brand. Entdeckt wurde er um 7.10 Uhr vom Bewohner der Wohnung, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Der 20-jährige Mann hatte in der Nacht sein Schlafzimmer verlassen und die Stunden bis zum Brandausbruch in der Stube verbracht. Als er den Rauch bemerkte, alarmierte er die Feuerwehr, die das Feuer im Zimmer rasch löschen konnte.

Das Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Alle Bewohner konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das in der Wohnung lebende Ehepaar wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Nebst dem betroffenen Zimmer ist die Wohnung wieder bewohnbar, der Schaden beläuft sich auf über 10'000 Franken. Gemäss jetzigen Erkenntnissen löste eine zu nahe am Bett eingeschalte Lampe den Brand aus. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.