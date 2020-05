Eine Person verletzt sich bei Heckenbrand

Am Mittwochnachmittag, ging kurz vor 15 Uhr bei der Feuerwehr Uster ein Alarm ein, wonach eine grössere Hecke in Brand stehe, dies schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die ausgerückten Rettungskräfte hätten das Feuer an der Neugrütstrasse rasch unter Kontrolle bringen können.

Rega-Einsatz

Gemäss ersten Erkenntnissen wollte eine Person mit einem elektrischen Brenner Unkraut abbrennen, dabei fing die nahestehende Hecke Feuer. Beim Versuch, den Brand selbstständig einzudämmen, zog sich die Person mittelschwere Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei Uster übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.