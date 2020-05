Holzbeige fängt Feuer

Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr Egg zu einem Brand in einem Esslinger Waldstück ausrücken. Gegen 16.30 Uhr stand dort ein Haufen mit aufeinandergeschichteten Baumstämmen in Brand. Um das Feuer zu löschen, musste Wasser «aus einer grösseren Entfernung» zum Waldstück transportiert werden, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Dazu wurde mit dem so genannten Schlauchauslege-Anhänger innert kürzester Zeit eine mehrere hundert Meter lange Transportleitung gelegt. Um den Wasserdruck zu verstärken, sei zudem die Motorspritze eingesetzt worden, wie die Feuerwehr schreibt.

Die Löscharbeiten nahmen einige Zeit in Anspruch, da die Baumstämme zuerst abgeschichtet und danach einzeln gelöscht werden mussten. Um die Baumstämme zu bewegen, wurden laut der Feuerwehr zwei Firmen aus Forst und Gartenbau hinzugezogen.