Scheunenbrand in Grüningen

Schon von weitem ist das Spektakel zu sehen: Flammen schlagen meterhoch in den Himmel, Flut- und Blaulichter erhellen zusätzlich die Umgebung des Mattenhof im Büel in Grüningen. Grund ist der Grossbrand einer Scheune am heutigen Montagabend. Gegen 22 Uhr gelangte die Meldung an Feuerwehr und Kantonspolizei, die direkt mit Einsatzwagen und Löschfahrzeugen ausrückten, um en Brand zu bekämpfen. Auch wenn es gefährlich aussieht: Menschen und Tiere sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte.