Dachwohnung fängt Feuer

Beim Brand einer Dachwohnung ist in der Nacht auf Montag in Volketswil ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden. Kurz vor 4 Uhr sei bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung die Meldung eines Dachstockbrandes in einem Mehrfamilienhaus eingegangen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte hätten den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Sämtliche Bewohner der Liegenschaft wurden rechtzeitig evakuiert und betreut. Die Dachwohnung sei zurzeit nicht bewohnbar, die restlichen Bewohner konnten in der Zwischenzeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde beim Brand niemand. Eine Bewohnerin sei wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung aber von einem Ambulanzteam untersucht worden.

Die genaue Brandursache sei nicht geklärt und werde durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Neben der Kantonspolizei Zürich waren die Feuerwehr Volketswil unterstützt durch die Feuerwehr Uster, der Rettungsdienst des Spitals Uster, ein Notfallseelsorger sowie ein Statiker im Einsatz.