Feuerwehrmann und Bewohner verletzen sich bei Flarzhausbrand

Die Flammen schlagen meterhoch aus dem Dachstock in die dunkle Nacht. In einem Wohnhaus im Rütner Ortsteil Fägswil war nach 22 Uhr am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die umgehend ausgerückte Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle.

«Die Riegelbau-Bauweise des Flarzhauses hat uns die Löscharbeiten erschwert», sagt der Rütner Feuerwehr Kommandant, Thomas Scheidegger am Tag danach. Immer wieder seien neue Brandherde aufgeflammt. Neben der Feuerwehr Rüti standen auch die Feuerwehren aus Hinwil und Dürnten im Einsatz.