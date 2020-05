Drei Verletzte nach Unfall bei Abbiege-Manöver

Am Mittwoch, um 23 Uhr, ist es auf der Zürcherstrasse in Rapperswil-Jona zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen.

Eine 22-jährige Frau war mit zwei Mitfahrenden in ihrem Auto auf der Alten Jonastrasse von Jona in Richtung Pfäffikon SZ unterwegs. Bei der Verzweigung Alte Jonastrasse und Zürcherstrasse bog sie nach links in die Zürcherstrasse ab.