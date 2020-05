«Gasflasche explodiert» – Leserreporter meldet Brand in Rüti

Kurz nach 10 Uhr bricht im Rütner Einfamilienhausquartier Drei Eichen ein Feuer aus. Anwohner berichten, dass zunächst eine trockene Thujahecke in Flammen aufgehe. Danach gehe der Brand innert kürzester Zeit auf den Wohnwagen auf demselben Grundstück sowie auf das benachbarte Gartenhaus über.

«Weil die Hecke so trocken war, ging es unglaublich schnell, bis sie in Vollbrand stand», erzählt eine Anwohnerin. Und als das Feuer auf den nahen Camper schwappte, sei es auch noch zu einer Explosion gekommen. «Das muss eine Gasflasche gewesen sein.» Ein anderer Anwohner spricht gar von drei Explosionen, was die erste Anwohnerin nicht bestätigen kann.

Schwierige Situation wegen enger Strasse

Nachdem sich das Feuer innert Minuten auch auf das benachbarte Gartenhaus ausbreitet, kommt die Feuerwehr an. Aufgrund der schmalen Strassen habe sie jedoch Schwierigkeiten gehabt, die Wasserschläuche bis zum brennenden Grundstück zu bringen, sagt die Anwohnerin.

Dennoch kann sie eine weitere Ausbreitung auf Gebäude oder nahe Hecken, die teils ebenfalls ziemlich trocken sind, verhindern. «Zum Glück wehte der Wind Richtung Strasse», sagt die Anwohnerin. Sonst ginge vermutlich innert Kürze auch der Wintergarten des Brandgrundstücks in Flammen auf - und dann wäre das Haus wohl nicht mehr zu retten.

Ein Auto gerettet

Dieses kommt indes nicht ganz schadlos davon. Mehrere Scheiben zerbersten wegen der Hitze. Doch - so lässt sich ein Polizist gegenüber einer anderen Anwohnerin verlauten - immerhin seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Allen gehe es gut.

Ein Anwohner berichtet, das zunächst direkt an der brennenden Hecke geparktes Auto sei ebenfalls beschädigt. Wagemutig wirft er sich nach Ausbruch des Feuers in den Wagen und parkiert ihn weg. Dass die Hitze des Brandherdes dabei bereits den Kofferraumdeckel aufgeworfen und an der Aussenseite Teile verschmort hat, kümmert ihn in dem Moment nicht. «Fünf Minuten später und das Auto wäre verloren gewesen», sagt er.

Allerdings hat er gleich doppelt Glück im Unglück: Sein eigener Wagen steht in der Garage zum Service. Der beschädigte ist lediglich der Ersatzwagen und gehört der Garage. «Sie wird den Schaden nun beziffern müssen», sagt der Mann.

Update folgt.