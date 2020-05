«Gasflasche explodiert» – Camper brennt in Rüti aus

Ein Anwohner berichtet, das zunächst direkt an der brennenden Hecke geparkte Auto sei ebenfalls beschädigt. Wagemutig wirft er sich nach Ausbruch des Feuers in den Wagen und parkiert ihn weg. Dass die Hitze des Brandherdes dabei bereits den Kofferraumdeckel aufgeworfen und an der Aussenseite Teile verschmort hat, kümmert ihn in dem Moment nicht. «Fünf Minuten später und das Auto wäre verloren gewesen», sagt er.

Allerdings hat er gleich doppelt Glück im Unglück: Sein eigener Wagen steht in der Garage zum Service. Der beschädigte ist lediglich der Ersatzwagen und gehört der Garage. «Sie wird den Schaden nun beziffern müssen», sagt der Mann.

Unkrautbrenner stand wohl am Anfang

Die Kantonspolizei Zürich spricht in einer Medienmitteilung von einem gesamten Sachschaden von mehreren zehntausend Franken, aber ohne Verletzte. Sie teilt mit, dass der Brand ausbrach, nachdem ein Mann kurz nach 10 Uhr mit einem Unkrautbrenner Unkraut zu entfernen versuchte. Die Gründe, weshalb die Thuja-Hecke daraufhin Feuer gefangen habe, seien indes noch unklar.

Jedenfalls bestätgit sie, dass die Flammen gleichenorts anschliessend auf den parkierten Wohnwagen übergriffen und sowohl den Schopf, als auch die Fassade des nahen Wohnhauses beschädigten. Zwar hätten die Feuerwehrleute den Brand umgehend gelöscht, dennoch sei am Wohnwagen Totalschaden entstanden.

Die Polizei werde nun den genaue Brandursache ermitteln. Im Einsatz seien nebst die Kantonspolizei die Feuerwehren Rüti und Dürnten mit 20 respektive 18 Einsatzkräften gestanden, dazu die Kommunalpolizei Rüti und vorsorglich ein Rettungswagen von Regio 144. Laut Feuerwehrkommandant Scheidegger dauert der gesamte Einsatz rund drei Stunden.