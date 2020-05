Technische Störung bremst Zugverkehr zwischen Wetzikon und Rüti aus

Zwischen Wetzikon und Bubikon ist es zu einer technischen Störung an der Bahnanlage gekommen. Ein Sicherheitselement, ein sogenannter Achsenzähler, hatte eine technische Störung. Dies hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr. So hatten Züge ab Wetzikon in Richtung Uster und Zürich rund 20 Minuten Verspätung. Betroffen waren die S-Bahnlinien S5 und S15. Letztere wendete auf Grund der Störung zwischen Wetzikon und Bubikon vorzeitig, wie SBB-Sprecher Reto Schärli auf Anfrage bekannt gab.«Die Störung konnte in der Zwischenzeit behoben werden. Es kann aber immer noch zu kleineren Verspätungen kommen», sagte Schärli weiter.