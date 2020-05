Tram prallt in Personenwagen

Am Freitagabend kam es um 19 Uhr zu einem Zusammenstoss eines Personenwagens mit einem Tram der Linie 12 an der Kreuzung Ringstrasse/Neugutstrasse in Dübendorf. Wie das Foto eines Leserreporters zeigt, war dabei nebst der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz.

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, sei die 52-jährige Lenkerin des Autos dabei leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Nach einer kurzzeitigen Einschränkung konnte der Verkehr dann bereits nach rund einer Stunde wieder normal fliessen.