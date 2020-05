Jetzt starten die ersten Bauarbeiten

Die Migros baut an der Hofstrasse in Wetzikon eine Quartierfiliale plus einen «Do it + Garden»-Baumarkt. Damit der damit verbundene Mehrverkehr abgewickelt werden kann, wird die Kreuzung Grüningerstrasse/Guyer-Zeller-Strasse/Hofstrasse zu einem Kreisel umgebaut und der Rad-/Gehweg der neuen Situation angepasst.