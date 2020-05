Mit 150 Stundenkilometern durch Uster

Am Sonntagnachmittag führte die Stadtpolizei während rund vier Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem Lasermessgerät in der Riedikerstrasse in Uster durch. Wie die Polizei mitteilt, sei dabei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern von elf Verkehrsteilnehmern deutlich überschritten worden.

Ein 33-jähriger Autofahrer raste mit 150 Kilometern pro Stunde und überschritt dabei die erlaubte Geschwindigkeit nach Abzug der Messtoleranz um 66 Stundenkilometer. Weitere vier Verkehrsteilnehmer im Alter von 22 bis 28 Jahren wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 122 bis 130 Stundenkilometer erfasst. Allen wurde der Führerausweis noch an Ort und Stelle abgenommen und ein Fahrverbot ausgesprochen. Sie werden sich vor der Staatsanwaltschaft See/Oberland verantworten müssen, wie die Stadtpolizei schreibt.

Neben den erwähnten Überschreitungen passierten sechs weitere Verkehrsteilnehmer die Messstelle mit Geschwindigkeiten zwischen 105 und und 112 Stundenkilometer. Sie werden deswegen an das Statthalteramt Uster verzeigt.