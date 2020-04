Verletzte nach Schlägerei in Jona

Der Vorfall ereignete sich in der Schlüsselstrasse vor einem Laden in Jona: Ein 35-jähriger Mann sowie ein 50-Jähriger gerieten verbal aneinander. Später kam es zwischen den beiden Personen im Kassenbereich zu Handgreiflichkeiten, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Nachdem sich der Streit gelegt hatte, verliess der 35-Jährige das Verkaufsgeschäft. Beim Eingangsbereich kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer weiteren tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und einem 53-jährigen Mann. Ein 57-jähriger Mann sowie eine bislang unbekannte Person waren ebenfalls involviert.

Streitschlichter verletzt

Zwischen dem 35-jährigen Mann sowie seinen drei Kontrahenten kam es zu einer Schlägerei. Dabei fügte der 53-jährige Mann dem 35-Jährigen mit einer Stichwaffe Verletzungen zu. Auch ein Holzstock sowie eine Metallstange kamen bei der Auseinandersetzung zum Einsatz. Im Anschluss flüchtete die unbekannte Person vom Tatort.

Der 57-Jährige und ein 43-jähriger Mann, welcher den Streit zu schlichten versuchte, wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Der 35-jährige Mann musste durch einen Rettungswagen, mit eher leichten Verletzungen, ins Spital gebracht werden. Er, sowie die beiden Männer im Alter von 53 und 57 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft St.Gallen geführt.

Polizei sucht Zeugen

In der unmittelbaren Umgebung hielten sich mehrere Augenzeugen auf. Personen, welche Angaben zum Tathergang oder vom Vorfall Videoaufnahmen erstellt haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei St. Gallen unter der Telefonnummer, 058 229 49 49, in Verbindung zu setzen.