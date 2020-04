Rollerfahrer tödlich verunglückt

Bei einem Selbstunfall mit einem Roller in Weisslingen ist in der Nacht auf Sonntag, 19. April, der Lenker tödlich verunglückt. Der 54-jährige Mann wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, nachdem er von einem Besuch bei einem Verwandten am Samstagabend nicht zurückgekommen war. Sofort wurde im Raum Weisslingen eine grosse Suchaktion eingeleitet, bei welcher auch Polizeihunde zum Einsatz kamen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Vermisste konnte am späten Sonntagabend in einem Bachbett tot aufgefunden werden. Gemäss den vorhandenen Spuren ist er aus nicht bekannten Gründen mit seinem Roller von der Strasse abgekommen. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder Angaben zur Fahrweise des Lenkers auf seiner weissen Vespa machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 052 208 17 00.