In Illnauer Keller brannte ein Feuer

Am Gründonnerstag ist in einem Keller an der Kempttalerstrasse in Illnau gegen 18.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die ausgerückte Feuerwehr aus Illnau-Effretikon und Umgebung rasch gelöscht werden. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt.

Ein Leserreporter berichtet, dass «zur Sicherheit alle Wohnungen durchsucht wurden und dabei eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam. Zur Brandursache wollte sich die Polizei nicht äussern.