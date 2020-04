Junger Ustermer Gesetzesbrecher muss richtig tief ins Portemonnaie greifen

Ein Fall, wie er täglich X Mal passiert, brachte die Polizei im Frühling vergangenen Jahres auf die Spur eines jungen Ustermers. Der Mann war in einer Migros-Filiale an seinem Wohnort am Einkaufen. Als er gefunden hatte, was er benötigte, ging er an die «Subito-Kasse». Dort scannte er Waren im Betrag von 88 Franken ein und bezahlte diese, «während er Lebensmittel im Betrag von 60 Franken bewusst nicht scannte», wie es in einem kürzlich zu dem Fall erlassenen Strafbefehl heisst.