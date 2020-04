Die Ex-Freundin für eine Aussprache über Nacht entführt

Was in einer Nacht Ende Mai 2019 passierte, schildert die Anklageschrift in 17 Etappen. Die Kurzzusammenfassung: Ein damals 34-Jähriger trifft sich in Turbenthal trotz Kontaktverbot mit seiner fast gleichaltrigen Ex-Freundin. Die in ihrem Auto angereiste Frau bugsiert er mit Gewalt auf den Beifahrersitz und fährt dann, obwohl ihm der Führerausweis schon vor über einem Jahr entzogen wurde, in einen Wald bei Wila. Dort befiehlt er der Frau, das Handy abzustellen, damit es laut Anklage «nicht geortet werden könne», und redet auf die Frau ein.