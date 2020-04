Sachschaden beträgt über 100'000 Franken

Am frühen Sonntagabend ist in Volketswil eine Tiefgarage in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Um 17.20 Uhr habe die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung gemeldet, dass schwarzer Rauch aus einer Tiefgarage einer Liegenschaft «In der Höh» dringe, schreibt die Kantonspolizei. Die sofort ausgerückte Feuerwehr Volketswil habe einen Brand in der Tiefgarage festgestellt und begann mit den Löscharbeiten. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner mehrerer Mehrfamilienhäuser verliessen ihre Wohnungen grösstenteils selbständig. Alle Bewohner konnten im Verlaufe des Abends wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Tiefgarage ist teilgesperrt.

Durch das Feuer, den Russ und den Rauch seien zwei Autos total zerstört und einige Personenwagen und Motorräder leicht beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und den Fahrzeugen wird auf über hunderttausend Franken geschätzt.

Die Ursache des Feuers wird zurzeit durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Eine Brandstiftung könne ausgeschlossen werden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Uster, die Gemeindepolizei Volketswil, die Feuerwehr Volketswil sowie die Stützpunktfeuerwehr Uster mit einem Grosslüfter, ein Rettungswagen mit Besatzung, der Statthalter und ein Gebäudestatiker im Einsatz.