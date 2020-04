Brand in Volketswiler Tiefgarage

Bei einem Brand am Sonntag in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Volketswil ist ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Bilder eines «Züriost»-Leserreporters zeigen aufsteigenden, schwarzen Rauch im Wohnquartier.

«Die Brandursache ist unbekannt, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort», erklärte Stefan Oberlin, Mediensprecher der Zürcher Kantonspolizei, auf Anfrage. Die Brandursache werde abgeklärt, das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewesen. Der Brand ereignete sich in der Nähe des Schulhauses in der Höh.