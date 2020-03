Senior fährt in Treppenaufgang – tot

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 77-jährige Mann am Dienstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Tösstalstrasse Richtung Stadtmitte. In einer leichten Rechtskurve fuhr er mit seinem Auto geradeaus, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Treppenaufgang.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die sofort ausgerückten Rettungskräfte sei der Mann noch vor Ort verstorben. Die genaue Unfallursache ist laut Polizei noch nicht bekannt, ein medizinisches Problem steht im Vordergrund. Die Untersuchung wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt.

Polizei sucht Zeugen

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft, die Feuerwehr Wetzikon Seegräben, ein Rettungswagen sowie eine Abschleppfirma im Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden. Telefon 044 938 30 10.