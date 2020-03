Balkon brennt in Wetzikon lichterloh

Kurz nach 1 Uhr meldeten Mieter einer Wohnung, dass bei ihnen auf dem Balkon im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen sei, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. «Beim Eintreffen der Löschkräfte hatte das Feuer bereits auf die Wohnung übergegriffen.» Die Feuerwehr habe den Brand an der Zentralstrasse in Wetzikon rasch unter Kontrolle gebracht und die Flamen gelöscht.